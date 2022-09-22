Сергей Фёдоров: мы ищем себя, энергию, которая поможет сделать то, что мы хорошо умеем

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров дал комментарий после проигранного матча с минским «Динамо» (1:3).

«Немного у нас было шансов, особенно в начале игры. Что-то говорить, выносить внутреннюю кухню не вижу большого смысла. Могу одно сказать: у нас не получилось сыграть правильно, надёжно, без удалений все 60 минут. Начало тоже оставляет желать лучшего. Мы ищем себя, энергию какую-то, которая поможет сделать то, что мы хорошо умеем.

Что буду делать с «дешёвыми» удалениями? Вариантов развития событий в плане дисциплины очень много. Подойдём к этому вопросу очень серьёзно, это, скорее, индивидуально. Мы обязаны держать эмоции в кулаке. Ребята должны понимать, что в этом сезоне все команды будут играть против нас свои лучшие матчи. Нужно всё время настраиваться на борьбу, на скорость принятия решений. У нас есть варианты развития событий, они все будут отработаны.

В последних двух матчах мы вообще не показали, что можем забивать. В технику вдаваться не стоит. Мы знаем ребят, мы верим в них. Мы команда-чемпион. Просто нужно найти общую энергию, чтобы играть на том уровне, на котором можем. Нужно начинать с себя.

Взяли тайм-аут, когда ребята провели хорошую смену. Им нужно было отдохнуть, восстановить силы. И не дали перегруппироваться сопернику. Мы должны были играть в правильный хоккей. Этого не случилось, особенно не получалось в начале. Минчане — хорошая команда, но нам нужно посмотреть на себя», — цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.