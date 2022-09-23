Капитан «Монреаля» и его ассистент пропустят старт сезона из-за травм

Капитан «Монреаля» Ник Судзуки не примет участия в тренировочном сборе команды. Его отсутствие займёт две недели из-за травмы нижней части тела, которую он получил при подготовке к новому сезону-2022/2023. Об этом сообщает Sportsnet.

Один из лидеров клуба, защитник Джоэль Эдмундсон, пропустит старт чемпионата из-за травмы нижней части тела. Время его возвращения на лёд пока неизвестно. Защитник на прошлой неделе был выбран ассистентом капитана. В прошлом сезоне защитник испытывал проблемы со спиной и провёл всего лишь 24 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал шесть очков (3+3) при показателе полезности «-1».

Напомним, 23-летний канадский нападающий был выбран капитаном клуба перед стартом сезона. Отмечается, что Судзуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий провёл 82 матча, забросив 21 шайбу и отдав 40 голевых передач при показателе полезности «-29». В общей сложности на счету Судзуки 209 встреч в рамках НХЛ, он набрал 143 (49+94) очка при полезности «-49».