Капитан «Монреаля» и его ассистент пропустят старт сезона из-за травм

Капитан «Монреаля» Ник Судзуки не примет участия в тренировочном сборе команды. Его отсутствие займёт две недели из-за травмы нижней части тела, которую он получил при подготовке к новому сезону-2022/2023. Об этом сообщает Sportsnet.
Один из лидеров клуба, защитник Джоэль Эдмундсон, пропустит старт чемпионата из-за травмы нижней части тела. Время его возвращения на лёд пока неизвестно. Защитник на прошлой неделе был выбран ассистентом капитана. В прошлом сезоне защитник испытывал проблемы со спиной и провёл всего лишь 24 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал шесть очков (3+3) при показателе полезности «-1».
Напомним, 23-летний канадский нападающий был выбран капитаном клуба перед стартом сезона. Отмечается, что Судзуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий провёл 82 матча, забросив 21 шайбу и отдав 40 голевых передач при показателе полезности «-29». В общей сложности на счету Судзуки 209 встреч в рамках НХЛ, он набрал 143 (49+94) очка при полезности «-49».
- 23 сентября 2022
-
10:12
-
09:43
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:22
-
07:43
-
07:02
-
06:39
-
06:16
-
04:29
-
03:59
-
01:45
-
00:11
- 22 сентября 2022
-
23:56
-
23:48
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:52
-
22:42
-
22:25
-
22:15
-
21:58
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
20:33
-
20:15
-
20:04
-
19:58
-
19:52
-
19:27
-
19:20