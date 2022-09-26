Нападающий «Металлурга» Карри получил травму в матче с минским «Динамо»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1) сообщил, что форвард Джош Карри получил повреждение во встрече.



«Ерёменко не играл? Он сыграл до этого две игры, сыграл неплохо, а сегодня мы решили пойти в шесть защитников. Есть у него хорошие моменты, а есть, где добавлять. Не заявили Гребёнкина? Решили, что 13 нападающих обычно хватает, а потом Данила Юров занял место Карри и сыграл прилично довольно в центре.



Повреждение Карри? Джош такой человек, надо, чтобы его два раза унесли, тогда он закончит. Несколько раз его просили, он сказал, что нормально. Но потом я сказал, что хорош и он ушёл. Будет обследование, конечно», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.