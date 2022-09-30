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«Миннесота» без Капризова на выезде обыграла «Даллас». У Гурьянова – «-4»

«Миннесота» без Капризова на выезде обыграла «Даллас». У Гурьянова – «-4»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Уайлд» отличились Марко Росси, Матс Цуккарелло, Юнас Бродин, Джаред Сперджен и Сэм Стил. За «Старз» забрасывали Тай Делландреа и Нильс Лундквист.

25-летний российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился одной результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «-4». Его соотечественник и одноклубник 36-летний голкипер Антон Худобин отразил 21 бросок из 26.

Встречу с «Далласом» пропускал ещё один российский представитель – нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, получивший повреждение в первой же предсезонной игре с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2022, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Шоу, Эддисон) – 09:01 (4x5)   1:1 Делландреа (Петерсон, Хейсканен) – 13:35 (4x5)   1:2 Цуккарелло (Петан, Джост) – 15:57 (5x3)   1:3 Бродин (Росси, Джост) – 34:03 (5x5)   1:4 Сперджен (Шоу, Бродин) – 42:39 (5x5)   2:4 Лундквист (Johnston, Гурьянов) – 48:33 (5x4)   2:5 Стил (Шустр, Джост) – 52:51 (5x5)
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