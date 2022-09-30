«Миннесота» без Капризова на выезде обыграла «Даллас». У Гурьянова – «-4»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Уайлд» отличились Марко Росси, Матс Цуккарелло, Юнас Бродин, Джаред Сперджен и Сэм Стил. За «Старз» забрасывали Тай Делландреа и Нильс Лундквист.

25-летний российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился одной результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «-4». Его соотечественник и одноклубник 36-летний голкипер Антон Худобин отразил 21 бросок из 26.

Встречу с «Далласом» пропускал ещё один российский представитель – нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, получивший повреждение в первой же предсезонной игре с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ).