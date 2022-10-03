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Минское «Динамо» прервало серию из четырёх поражений подряд, обыграв «Торпедо» на выезде

Минское «Динамо» прервало серию из четырёх поражений подряд, обыграв «Торпедо» на выезде
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На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде прошёл матч регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте первого периода форвард гостей Павел Варфоломеев открыл счёт с передач Дениса Мосалёва и Сергея Сапего.

На третьей минуте второго периода счёт сравнял защитник хозяев Максим Федотов с передачи Николая Коваленко. На 16-й минуте второго периода Деннис Ян вывел «Торпедо» вперёд с передач Кенни Агостино и Максима Федотова.

За 10 минут до конца третьего периода счёт сравнял форвард гостей Седрик Пакетт.

В овертайме победу гостям принёс бросок Джозефа Душака.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Мосалёв, Сапего) – 14:29 (5x5)   1:1 Федотов (Коваленко) – 22:20 (4x3)   2:1 Ян (Агостино, Федотов) – 35:00 (5x3)   2:2 Пакетт – 50:01 (5x5)   2:3 Душак (Алистров, Пакетт) – 61:15 (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Торпедо» встретится на своём льду с астанинским «Барысом» 6 октября, игра начнётся в 19:00 мск. Минское «Динамо» сыграет дома с «Витязем» 5 октября, встреча стартует в 19:10 мск.

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