Минское «Динамо» прервало серию из четырёх поражений подряд, обыграв «Торпедо» на выезде

На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде прошёл матч регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).
На 15-й минуте первого периода форвард гостей Павел Варфоломеев открыл счёт с передач Дениса Мосалёва и Сергея Сапего.
На третьей минуте второго периода счёт сравнял защитник хозяев Максим Федотов с передачи Николая Коваленко. На 16-й минуте второго периода Деннис Ян вывел «Торпедо» вперёд с передач Кенни Агостино и Максима Федотова.
За 10 минут до конца третьего периода счёт сравнял форвард гостей Седрик Пакетт.
В овертайме победу гостям принёс бросок Джозефа Душака.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Торпедо» встретится на своём льду с астанинским «Барысом» 6 октября, игра начнётся в 19:00 мск. Минское «Динамо» сыграет дома с «Витязем» 5 октября, встреча стартует в 19:10 мск.
- 3 октября 2022
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