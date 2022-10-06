Родион Амиров прибыл в Торонто и приступил к тренировкам

Нападающий Родион Амиров прибыл в Торонто и и тренируется с персоналом «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает корреспондент Джошуа Клок в Твиттере.

«Он выглядит счастливым и здоровым, что очень приятно видеть», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Амиров должен был вылететь в Торонто, потренироваться с командой и вернуться обратно в Уфу. Текущий сезон по договоренности с «Торонто» он проведёт в ХК«Салават Юлаев».

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».