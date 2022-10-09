Хет-трик Наместникова и гол Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей хет-триком отличился российский нападающий Владислав Наместников и ещё по разу забивали Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Также на счету Наместникова и Кучерова по результативной передаче. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.
За «Флориду» забивали Рудольф Балцерс и Алекси Хепониеми.
В первом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Матчи пройдут 12 и 14 октября соответственно.
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2022, суббота. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кучеров (Хедман, Наместников) – 03:51 (5x4) 1:1 Балцерс (Дель Зотто, Гудас) – 05:15 (5x5) 2:1 Наместников (Флёри, Перри) – 12:15 (5x5) 3:1 Наместников (Перри, Пойнт) – 19:14 (5x3) 4:1 Наместников (Колтон, Перри) – 27:30 (5x5) 4:2 Хепониеми (Лунделль) – 28:45 (5x5) 5:2 Пойнт (Фут, Кучеров) – 44:56 (5x5)
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