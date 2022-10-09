Хет-трик Наместникова и гол Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей хет-триком отличился российский нападающий Владислав Наместников и ещё по разу забивали Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Также на счету Наместникова и Кучерова по результативной передаче. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.

За «Флориду» забивали Рудольф Балцерс и Алекси Хепониеми.

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Матчи пройдут 12 и 14 октября соответственно.