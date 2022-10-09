Кирилл Капризов отличился в матче с «Далласом»

В эти минуты на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Завершился первый период, счёт – 2:0 в пользу хозяев.



«Миннесота» вышла вперёд на четвёртой минуте, когда шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк завершил результативную атаку с участием Джейкоба Миддлтона и Тайсона Джоста. А на девятой минуте отличился российский нападающий Кирилл Капризов – ему ассистировали Мэт Болди и Матс Цуккарелло.



Капризов отметился результативными действиями в каждом матче предсезонной подготовки, в котором принимал участие. 25 сентября с «Колорадо Эвеланш» Кирилл записал в актив гол и передачу, а его команда победила со счётом 3:2 в овертайме. А 7 октября Капризов отдал результативный пас Матсу Цуккарелло в игре с «Чикаго Блэкхоукс». Эта встреча завершилась уверенной победой «Миннесоты» – 4:1.