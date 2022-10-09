Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов отличился в матче с «Далласом»

Кирилл Капризов отличился в матче с «Далласом»
Комментарии

В эти минуты на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Завершился первый период, счёт – 2:0 в пользу хозяев.

«Миннесота» вышла вперёд на четвёртой минуте, когда шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк завершил результативную атаку с участием Джейкоба Миддлтона и Тайсона Джоста. А на девятой минуте отличился российский нападающий Кирилл Капризов – ему ассистировали Мэт Болди и Матс Цуккарелло.

Капризов отметился результативными действиями в каждом матче предсезонной подготовки, в котором принимал участие. 25 сентября с «Колорадо Эвеланш» Кирилл записал в актив гол и передачу, а его команда победила со счётом 3:2 в овертайме. А 7 октября Капризов отдал результативный пас Матсу Цуккарелло в игре с «Чикаго Блэкхоукс». Эта встреча завершилась уверенной победой «Миннесоты» – 4:1.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Перерыв
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Эрикссон Эк (Джост, Миддлтон) – 03:57 (5x5)   2:0 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 08:49 (5x4)   3:0 Болди (Росси, Голигоски) – 23:19 (5x5)   3:1 Павелски (Хаканпяя, Хинц) – 25:22 (5x5)   4:1 Цуккарелло (Капризов, Эддисон) – 31:48 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022