Александр Романов оштрафован на $ 5000 за силовой приём на Трочеке

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оштрафован за силовой приём на форварде «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсенте Трочеке, сообщает «твиттер» NHL Player Safety.

В матче Романов был наказан двумя минутами штрафа за неправильную атаку соперника.

Видео можно посмотреть по ссылке.

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:1.

Напомним, летом Романов подписал трёхлетний контракт с «Айлендерс» с зарплатой $ 2,5 млн.

В июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.



В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.



Отметим, что по завершении прошлого сезона у Романова истёк трёхлетний контракт на общую сумму в $ 3,5 млн ($ 1,17 млн в год).