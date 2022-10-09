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Александр Романов оштрафован на $ 5000 за силовой приём на Трочеке

Александр Романов оштрафован на $ 5000 за силовой приём на Трочеке
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оштрафован за силовой приём на форварде «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсенте Трочеке, сообщает «твиттер» NHL Player Safety.

В матче Романов был наказан двумя минутами штрафа за неправильную атаку соперника.

Видео можно посмотреть по ссылке.

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:1.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беллоуз (Ахо) – 09:06 (5x5)   2:0 Барзал (Бейли) – 16:16 (5x5)   3:0 Паризе (Бейли, Бовиллье) – 44:28 (5x4)   3:1 Какко (Шнайдер) – 46:50 (5x5)

Напомним, летом Романов подписал трёхлетний контракт с «Айлендерс» с зарплатой $ 2,5 млн.

В июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.

В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.

Отметим, что по завершении прошлого сезона у Романова истёк трёхлетний контракт на общую сумму в $ 3,5 млн ($ 1,17 млн в год).

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