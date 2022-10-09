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«Айлендерс» победили «Рейнджерс». У Сорокина 28 сейвов, у Шестёркина – 13

«Айлендерс» победили «Рейнджерс». У Сорокина 28 сейвов, у Шестёркина – 13
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В Элмонте (США) на льду «Ю-Би-Эс-Арены» завершился матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В ходе первого периода «Айлендерс» забросили две шайбы – голы записали в актив Киффер Беллоуз американец Киффер Беллоуз и канадец Мэтью Барзал. Второй период оказался безголевым, а в третьем, на 45-й минуте игры, Зак Паризе завершил результативным броском атаку с участием Энтони Бовиллье и Джоша Бейли. «Нью-Йорку» сразу удалось отыграть одну шайбу, когда Брэйден Шнайдер ассистировал финну Каапо Какко.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 13 сейвов. Его партнёр по команде, форвард Артемий Панарин, отыграл 18 минут 45 секунд. У него два броска и коэффициент полезности «-1». Защитник «Айлендерс» Александр Романов провёл на льду 17 минут и 8 секунд, а голкипер команды Илья Сорокин записал в актив 28 отражённых бросков.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беллоуз (Ахо) – 09:06 (5x5)   2:0 Барзал (Бейли) – 16:16 (5x5)   3:0 Паризе (Бейли, Бовиллье) – 44:28 (5x4)   3:1 Какко (Шнайдер) – 46:50 (5x5)
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