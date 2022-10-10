Несколько журналистов НХЛ считают, что Андрей Свечников станет MVP плей-офф-2023

Два журналиста официального сайта НХЛ считают, что российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников получил «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый лучшему игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

Первый журналист - Анна Дуа. Обозревательница также считает, что «Каролина» выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2022/2023, в финале обыграв «Эдмонтон Ойлерз». Второй журналист — Дэвид Сатриано. Он также отдаёт предпочтение «Харрикейнз» в борьбе за главный трофей Национальной хоккейной лиги. Однако Сатриано считает, что «ураганы» одержат победу в финальной серии с «Колорадо Эвеланш» — обладателем Кубка Стэнли — 2022.

В прошлом сезоне Свечников, которому сейчас 22 года, сыграл 78 матчей в регулярке, набрав 69 (30+39) очков.