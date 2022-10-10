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«Каролина» и «Колорадо» названы фаворитами Кубка Стэнли в предстоящем сезоне

«Каролина» и «Колорадо» названы фаворитами Кубка Стэнли в предстоящем сезоне
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«Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш» являются фаворитами на победу в Кубке Стэнли в предстоящем сезоне. В этом уверены большинство штатных авторов и редакторов официального сайта NHL.

Из 15 сотрудников, которые сделали свои предсезонные прогнозы, шестеро указали «Каролину», что им удастся выиграть Кубок впервые с 2006 года, в то время как четверо предсказали, что «Эвеланш» повторит свой прошлогодний успех. «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» получили по два голоса, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» — один.

Если «Харрикейнз» выиграют Кубок, нападающий Себастьян Ахо выиграет «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф, заявили пятеро из шести, кто выбрал «Каролину» для победы. Ещё два голоса получил российский форвард Андрей Свечников.

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