Нападающий московского «Динамо» Рашевский: начинаю нервничать, если не забиваю

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о своей результативности в текущем сезоне КХЛ.
«Чем объясню, что моя результативность улучшилась во второй половине сентября? На предсезонке шайба особо не шла в ворота. Но я работал, создавал моменты. Их было много. Понятно, что в прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас — не так. Надо становиться стабильнее и выходить на лидирующие позиции в команде. Я стараюсь это делать и добавлять с каждой игрой. Бывает — залетает, бывает — нет, но я отдаюсь в каждом матче на сто процентов.
Выросли требования ко мне после прошлого сезона? Да, требования жестче. Прекрасно это понимаю и готов к ним. Бывает, шайба не заходит в ворота. Сам начинаю нервничать из-за этого. Ребята меня поддерживают — всё нормально», — сказал Рашевский в интервью «Спорт-экспресс».
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