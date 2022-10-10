Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий московского «Динамо» Рашевский: начинаю нервничать, если не забиваю

Нападающий московского «Динамо» Рашевский: начинаю нервничать, если не забиваю
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о своей результативности в текущем сезоне КХЛ.

«Чем объясню, что моя результативность улучшилась во второй половине сентября? На предсезонке шайба особо не шла в ворота. Но я работал, создавал моменты. Их было много. Понятно, что в прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас — не так. Надо становиться стабильнее и выходить на лидирующие позиции в команде. Я стараюсь это делать и добавлять с каждой игрой. Бывает — залетает, бывает — нет, но я отдаюсь в каждом матче на сто процентов.

Выросли требования ко мне после прошлого сезона? Да, требования жестче. Прекрасно это понимаю и готов к ним. Бывает, шайба не заходит в ворота. Сам начинаю нервничать из-за этого. Ребята меня поддерживают — всё нормально», — сказал Рашевский в интервью «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Дмитрий Рашевский рассказал, как принёс победу «Динамо» за секунду до конца овертайма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022