В ночь с 11 на 12 октября стартуют матчи нового сезона Национальной хоккейной лиги в Северной Америке.

В преддверии этого «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто станет лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди российских игроков?»

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

Напомним, первый матч начнётся в 2:30 мск, «Нью-Йорк Рейнджерс» примет на своём льду финалиста Кубка Стэнли прошлого сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг». Во втором матче, который начнётся в 5:00 мск, «Лос-Анджелес Кингз» примет у себя на «Крипто.ком-Арене» «Вегас Голден Найтс».

Регулярный сезон НХЛ стартовал вынесенными матчами в Праге 7 и 8 октября между командами «Нэшвилл» и «Сан-Хосе». В обоих матчах победу одержали «хищники» — 4:1, 3:2.