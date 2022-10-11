Вратарь «Барыса» Гудачек совершил кошмарную ошибку, «привезя» гол в большинстве

В эти минуты на стадионе «Барыс-Арена» в Астане идёт очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимает китайский «Куньлунь Ред Стар». Счёт после первого периода — 3:0 в пользу гостей.
На 15-й минуте «Куньлунь», выигрывая 2:0, остался в меньшинстве — Гарет Хант был удалён за подножку. Астанинские хоккеисты вошли в чужую зону, но не сумели закрепиться в ней. Шайба была выброшена в их зону. Голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек выехал из ворот, чтобы сохранить владение и отдать передачу своему партнёру. Однако словацкий вратарь, поймав шайбу, сделал пас прямо на клюшку соперника — и Кори Кейн был точен. После этого Гудачека заменили на Никиту Бояркина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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