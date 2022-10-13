Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 700 очков

Сегодня состоялся матч НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:3. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид оформил хет-трик и набрал четыре очка.

По итогам этого матча канадец добрался до отметки в 701 набранное очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 700 очков. Чтобы достичь этой отметки, канадцу потребовалось 488 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Так выглядит первая семёрка по этому показателю (в скобках указано количество матчей, сыгранных хоккеистом для достижения 700 очков):

Уэйн Гретцки (317) Марио Лемье (363) Питер Штястны (457) Майк Босси (469) Яри Курри (483) Сидни Кросби (497) Коннор Макдэвид (488)