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Кагарлицкий пропустит матч «Ак Барса» с лидером Востока. Он забил лишь два гола в 15 играх

Кагарлицкий пропустит матч «Ак Барса» с лидером Востока. Он забил лишь два гола в 15 играх
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«Ак Барс» в официальном телеграм-канале объявил состав на гостевую встречу Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором казанцы сыграют с «Автомобилистом». Матч пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и стартует в 17:00 по московскому времени.

Примечательно, что в состав «Ак Барса» не попал нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Форвард до этого пропустил лишь одну встречу. В 15 сыгранных матчах текущего регулярного чемпионата Кагарлицкий забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. На встречу с «Автомобилистом» также не заявлен защитник Дмитрий Юдин.

Стартовый состав казанцев:

Билялов (Мифтахов);
Евесеев — Войнов, Панюков — Шипачёв — Галимов;
Токранов — Хафизуллин, Галиев — Семёнов — Радулов;
Лямкин — Хенкель, Дыняк — Сафонов — Петров;
Янчевский, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Быков.

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