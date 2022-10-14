Кагарлицкий пропустит матч «Ак Барса» с лидером Востока. Он забил лишь два гола в 15 играх

«Ак Барс» в официальном телеграм-канале объявил состав на гостевую встречу Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором казанцы сыграют с «Автомобилистом». Матч пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и стартует в 17:00 по московскому времени.

Примечательно, что в состав «Ак Барса» не попал нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Форвард до этого пропустил лишь одну встречу. В 15 сыгранных матчах текущего регулярного чемпионата Кагарлицкий забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. На встречу с «Автомобилистом» также не заявлен защитник Дмитрий Юдин.

Стартовый состав казанцев:

Билялов (Мифтахов);

Евесеев — Войнов, Панюков — Шипачёв — Галимов;

Токранов — Хафизуллин, Галиев — Семёнов — Радулов;

Лямкин — Хенкель, Дыняк — Сафонов — Петров;

Янчевский, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Быков.