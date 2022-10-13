«Пока он с задачей не справляется». Плющев не исключил отставку Знарка из «Ак Барса»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев не исключил, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок может не доработать на своём посту до конца сезона.

«Это не спад. На сегодняшний день это нормальное состояние «Ак Барса». Они достаточно неровно начали сезон. Это то, что сейчас происходит с командой. Наверное, есть моменты, связанные с предсезонной подготовкой, но больше с психологией и формированием команды. Яркие имена — это ещё не яркие созвездия на площадке. Очень много игроков, которые тянут одеяло на себя, не чувствуется командного духа, каждый реализует только свой потенциал.

Нельзя сказать, что это падение «Ак Барса». Команда укомплектована выше многих других соперников, но нет командной заинтересованности. Каждый отрабатывает свой контракт. Перед сезоном я говорил, что у Знарка будет стоять задача по созданию боеспособного коллектива. Пока он с этой задачей не справляется.

Нельзя исключать, что у «Ак Барса» может быть новый тренер по ходу сезона. Тем более приглашение советника Билялетдинова было не просто так. Это один из факторов нервозности тренера», — сказал Плющев Legalbet.