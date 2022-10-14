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«Как вы можете уйти от хороших игроков?» Маклеллан — о сравнениях Кросби и Овечкина

«Как вы можете уйти от хороших игроков?» Маклеллан — о сравнениях Кросби и Овечкина
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о перестройке и сравнении клуба с другой возрастной командой — «Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» также переподписали своих многолетних лидеров — Евгения Малкина, Криса Летанга; нынешний контракт Сидни Кросби действует до 2025 года.

«Перестройка? Нет. Это не для нас, не для «Питтсбурга», не для «Бостона». Сравнения Кросби и Овечкина? У обеих команд есть хорошие игроки. Как вы можете уйти от хороших игроков?» — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Напомним, 35-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби благодаря голу и ассистентскому дублю в матче с «Аризоной Койотс» (6:2) обошёл 37-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ.

В активе Кросби стало 1412 (518+894) очков в 1109 встречах, что позволило ему выйти на 20-е место в истории НХЛ по этому показателю. Он сместил с этой позиции Александра Овечкина, у которого 1410 (780+630) результативных действий в 1276 матчах.

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