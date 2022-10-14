Сидни Кросби обогнал Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ

35-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби благодаря голу и ассистентскому дублю в матче с «Аризоной Койотс» (6:2) обошёл 37-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ.

В активе Кросби стало 1412 (518+894) очков в 1109 встречах, что позволяет ему выйти на 20-е место в истории НХЛ по этому показателю. Он сместил с этой позиции Александра Овечкина, у которого 1410 (780+630) результативных действий в 1276 матчах.

Отметим, что Овечкин, как и Кросби, этой ночью проводил свой матч, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3), а сам Александр ещё не отметился набранными очками в текущем сезоне.