Сидни Кросби обогнал Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ
Поделиться
35-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби благодаря голу и ассистентскому дублю в матче с «Аризоной Койотс» (6:2) обошёл 37-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ.
В активе Кросби стало 1412 (518+894) очков в 1109 встречах, что позволяет ему выйти на 20-е место в истории НХЛ по этому показателю. Он сместил с этой позиции Александра Овечкина, у которого 1410 (780+630) результативных действий в 1276 матчах.
Отметим, что Овечкин, как и Кросби, этой ночью проводил свой матч, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3), а сам Александр ещё не отметился набранными очками в текущем сезоне.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
07:47
-
07:39
-
07:25
-
07:09
-
07:07
-
06:43
-
06:18
-
06:06
-
06:05
-
05:43
-
05:40
-
05:27
-
05:26
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:37
-
04:23
-
03:48
-
03:25
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:27
-
23:27
-
23:01
-
22:56
-
22:51
-
22:44
Партнерский контент