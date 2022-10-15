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Братья Свечниковы приветствуют друг-друга перед матчем «Сан-Хосе» и «Каролины»

Братья Свечниковы приветствуют друг-друга перед матчем «Сан-Хосе» и «Каролины»
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В эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Каролину Харрикейнз». Перед началом встречи российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников поприветствовал своего родного брата Андрея Свечникова, выступающего за команду соперника.

На момент написания новости в матче проходит второй период. Хозяева ведут в счёте 1:0. Единственную шайбу забросил Евгений Свечников.

Форвард отличился за две с небольшим минуты до окончания первого периода. Ему ассистировали Джейкоб Мегна и Эрик Карллсон.

Примечательно, что Евгений забил свой первый гол в нынешнем сезоне НХЛ. На счету его брата, Андрея Свечникова один гол и одна результативная передача.

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