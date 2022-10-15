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Евгений Свечников забил первый гол в сезоне НХЛ. Он поразил ворота команды младшего брата

Евгений Свечников забил первый гол в сезоне НХЛ. Он поразил ворота команды младшего брата
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В эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости хозяева ведут в счёте 1:0. Единственную шайбу забросил российский форвард хозяев Евгений Свечников.

Форвард отличился за две с небольшим минуты до окончания первого периода. Ему ассистировали Джейкоб Мегна и Эрик Карллсон.

Примечательно, что в составе «Каролины» выступает младший брат Евгения Свечникова — Андрей Свечников. Отметим, Евгений забил свой первый гол в нынешнем сезоне НХЛ.

ВИДЕО заброшенной шайбы можно посмотреть в телегам-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в предыдущем сезоне Евгений Свечников выступал за «Виннипег». В 72 матчах он забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.

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