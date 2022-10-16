Дубль Тарасенко, шайбы Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»

В ночь на 16 октября на стадионе « Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Джейк Нейборс, а также три российских хоккеиста. Дубль на свой счёт записал Владимир Тарасенко, ещё по разу отличились Иван Барбашёв и Павел Бучневич, который также записал на свой счёт одну результативную передачу.

У «Коламбуса» забивали Густав Нюквист и Шон Курали.

Отметим, что «Коламбус» потерпел третье поражение подряд, проиграв все три стартовых матча. На счету клуба ноль очков.

В следующем туре «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Сиетлом», а «Коламбус» примет «Ванкувер».