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Дубль Тарасенко, шайбы Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»

Дубль Тарасенко, шайбы Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»
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В ночь на 16 октября на стадионе « Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Джейк Нейборс, а также три российских хоккеиста. Дубль на свой счёт записал Владимир Тарасенко, ещё по разу отличились Иван Барбашёв и Павел Бучневич, который также записал на свой счёт одну результативную передачу.

У «Коламбуса» забивали Густав Нюквист и Шон Курали.

Отметим, что «Коламбус» потерпел третье поражение подряд, проиграв все три стартовых матча. На счету клуба ноль очков.

В следующем туре «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Сиетлом», а «Коламбус» примет «Ванкувер».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бучневич (Крюг) – 05:05 (5x4)   2:0 Тарасенко (Фолк, Томас) – 21:04 (5x5)   2:1 Нюквист (Годро, Гудбрансон) – 22:21 (5x5)   2:2 Курали (Оливье, Робинсон) – 22:39 (5x5)   3:2 Барбашёв (Шенн, Бучневич) – 50:43 (5x5)   4:2 Нейборс (Ледди) – 51:03 (5x5)   5:2 Тарасенко – 58:29 (5x5)
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