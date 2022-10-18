Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников – первая звезда матча «Сиэтл» – «Колорадо»

Андрей Свечников – первая звезда матча «Сиэтл» – «Колорадо»
Комментарии

Стали известны три лучших игрока матча Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Каролиной».

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

Первое место занял российский форвард Андрей Свечников, который оформил дубль за одну минуту и отдал одну голевую передачу. Вторым стал Себастьян Ахо, у которого три очка. Андре Бураковски занял третью позицию. На его счету единственный гол его команды.

Сначала форвард из России забил на 34-й минуте после пасов Себастьяна Ахо и Стефана Ноэсена, а ещё через минуту он поразил ворота соперников после ассиста Мартина Нечаса.

До этого забивали за гостей в матче Ахо и Сет Джарвис. А у хозяев отличился Андре Бураковски.

Новость по теме
«Каролина» обыграла «Сиэтл» благодаря дублю Свечникова за минуту
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022