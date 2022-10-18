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«Каролина» обыграла «Сиэтл» благодаря дублю Свечникова за минуту

«Каролина» обыграла «Сиэтл» благодаря дублю Свечникова за минуту
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

В этом матче дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников. Он забил два гола за одну игровую минуту.

Сначала форвард из России забил на 34-й минуте после пасов Себастьяна Ахо и Стефана Ноэсена, а ещё через минуту он поразил ворота соперников после ассиста Мартина Нечаса.

Также забивали за гостей в матче Джрдан Мартинук, Ахо и Сет Джарвис. А у хозяев отличился Андре Бураковски.

Всего за карьеру в НХЛ Свечников принял участие в 286 матчах, в которых забил 92 гола и отдал 121 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Ахо, Шей) – 03:35 (5x5)   0:2 Ахо (Свечников, Бёрнс) – 32:11 (5x4)   1:2 Бураковски (Эберле, Макканн) – 33:06 (5x4)   1:3 Свечников (Ахо, Ноэсен) – 33:24 (5x4)   1:4 Свечников (Нечас) – 34:33   1:5 Мартинук (Славин, Ноэсен) – 54:41 (5x5)
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