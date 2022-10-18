«Каролина» обыграла «Сиэтл» благодаря дублю Свечникова за минуту

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.



В этом матче дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников. Он забил два гола за одну игровую минуту.



Сначала форвард из России забил на 34-й минуте после пасов Себастьяна Ахо и Стефана Ноэсена, а ещё через минуту он поразил ворота соперников после ассиста Мартина Нечаса.



Также забивали за гостей в матче Джрдан Мартинук, Ахо и Сет Джарвис. А у хозяев отличился Андре Бураковски.



Всего за карьеру в НХЛ Свечников принял участие в 286 матчах, в которых забил 92 гола и отдал 121 результативных передач.