«Ванкувер» проиграл четвёртый матч подряд со старта сезона НХЛ, ведя в счёте в две шайбы

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе « Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 (ОТ).



По ходу встречи подопечные Брюса Будро переигрывали соперника с преимуществом в две шайбы (2:0), но в дальнейшем пропустили три шайбы в основное время матча, забив лишь однажды. Победитель встречи определился в овертайме, где на четвёртой минуте отличился защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. Примечательно, что три предыдущих игры «косатки» проиграли схожим образом, сначала упустив преимущество в две шайбы в поединке с «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфией Флайерз», а затем и с «Вашингтон Кэпиталз».



Таким образом, «Ванкувер» установил антирекорд НХЛ, став первой командой в истории лиги, проигравшей четыре подряд матча на старте сезона, в каждом из которых было упущено преимущество в две шайбы.

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