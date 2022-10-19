Гавриков с передачи Чинахова в овертайме принёс «Коламбусу» первую победу в сезоне НХЛ

В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Хозяева победили со счётом 4:3 ОТ.



В первом периоде гости забросили две шайбы с интервалом в три с половиной минуты. «Ванкувер» открыл счёт в меньшинстве – отличился Бо Хорват. А затем ассистировавший ему Элиас Петтерссон уже сам стал автором гола. К слову, для шведа это сотая шайба за клуб в 249-й игре. Меньше матчей для достижения отметки в 100 шайб в истории «Ванкувера» понадобилось только Павлу Буре (154).



На 36-й минуте игры россияне Егор Чинахов и Владислав Гавриков записали в актив результативные передачи в атаке с завершающим броском Джастина Дэнфорта. А уже в третьем периоде Зак Веренски сравнял счёт. Вскоре форвард «Кэнакс» Хорват оформил дубль, но и на это у «Коламбуса» нашёлся ответ в виде шайбы Джонни Годро – 3:3.

Победитель определился в овертайме, где на четвёртой минуте отличился Владислав Гавриков, а голевая передача на счету Егора Чинахова. Это первая победа «Коламбуса» в стартовавшем сезоне. В трёх предыдущих матчах команда уступил «Каролине» (1:4), «Тампе» (2:5) и «Сент-Луису» (2:5).

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин за 16 минут 13 секунд заработал одно очко (0+1) и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Илья Михеев отыграл 16.42 с показателем «-3», а Андрей Кузьменко провёл на льду 14 минут 26 секунд с итоговым коэффициентом «-2».