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Гавриков с передачи Чинахова в овертайме принёс «Коламбусу» первую победу в сезоне НХЛ

Гавриков с передачи Чинахова в овертайме принёс «Коламбусу» первую победу в сезоне НХЛ
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В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Хозяева победили со счётом 4:3 ОТ.

В первом периоде гости забросили две шайбы с интервалом в три с половиной минуты. «Ванкувер» открыл счёт в меньшинстве – отличился Бо Хорват. А затем ассистировавший ему Элиас Петтерссон уже сам стал автором гола. К слову, для шведа это сотая шайба за клуб в 249-й игре. Меньше матчей для достижения отметки в 100 шайб в истории «Ванкувера» понадобилось только Павлу Буре (154).

На 36-й минуте игры россияне Егор Чинахов и Владислав Гавриков записали в актив результативные передачи в атаке с завершающим броском Джастина Дэнфорта. А уже в третьем периоде Зак Веренски сравнял счёт. Вскоре форвард «Кэнакс» Хорват оформил дубль, но и на это у «Коламбуса» нашёлся ответ в виде шайбы Джонни Годро – 3:3.

Победитель определился в овертайме, где на четвёртой минуте отличился Владислав Гавриков, а голевая передача на счету Егора Чинахова. Это первая победа «Коламбуса» в стартовавшем сезоне. В трёх предыдущих матчах команда уступил «Каролине» (1:4), «Тампе» (2:5) и «Сент-Луису» (2:5).

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин за 16 минут 13 секунд заработал одно очко (0+1) и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Илья Михеев отыграл 16.42 с показателем «-3», а Андрей Кузьменко провёл на льду 14 минут 26 секунд с итоговым коэффициентом «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Петтерссон, Майерс) – 07:51 (4x5)   0:2 Петтерссон (Подколзин, Хёгландер) – 11:11 (5x5)   1:2 Дэнфорт (Гавриков, Чинахов) – 35:42 (5x5)   2:2 Веренски (Дженнер, Годро) – 46:18 (5x5)   2:3 Хорват (Бёзер, Пулман) – 46:59 (5x5)   3:3 Годро – 49:27 (5x5)   4:3 Гавриков (Чинахов, Ворачек) – 63:21 (4x4)
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