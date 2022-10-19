Гавриков с передачи Чинахова в овертайме принёс «Коламбусу» первую победу в сезоне НХЛ

В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Хозяева победили со счётом 4:3 ОТ.
В первом периоде гости забросили две шайбы с интервалом в три с половиной минуты. «Ванкувер» открыл счёт в меньшинстве – отличился Бо Хорват. А затем ассистировавший ему Элиас Петтерссон уже сам стал автором гола. К слову, для шведа это сотая шайба за клуб в 249-й игре. Меньше матчей для достижения отметки в 100 шайб в истории «Ванкувера» понадобилось только Павлу Буре (154).
На 36-й минуте игры россияне Егор Чинахов и Владислав Гавриков записали в актив результативные передачи в атаке с завершающим броском Джастина Дэнфорта. А уже в третьем периоде Зак Веренски сравнял счёт. Вскоре форвард «Кэнакс» Хорват оформил дубль, но и на это у «Коламбуса» нашёлся ответ в виде шайбы Джонни Годро – 3:3.
Победитель определился в овертайме, где на четвёртой минуте отличился Владислав Гавриков, а голевая передача на счету Егора Чинахова. Это первая победа «Коламбуса» в стартовавшем сезоне. В трёх предыдущих матчах команда уступил «Каролине» (1:4), «Тампе» (2:5) и «Сент-Луису» (2:5).
Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин за 16 минут 13 секунд заработал одно очко (0+1) и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Илья Михеев отыграл 16.42 с показателем «-3», а Андрей Кузьменко провёл на льду 14 минут 26 секунд с итоговым коэффициентом «-2».
- 19 октября 2022
-
04:59
-
04:44
-
04:39
-
02:47
- 18 октября 2022
-
23:44
-
23:30
-
23:17
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:39
-
22:35
-
22:25
-
22:16
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:47
-
20:21
-
20:05
-
19:54
-
19:29
-
19:17
-
19:02
-
18:48
-
18:11
-
17:45
-
17:29
-
17:13
-
17:04