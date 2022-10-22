Никита Кучеров жёстко припечатал к борту капитана «Флориды» Баркова. Видео

На льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе (США) завершился поединок регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости сумели добыть итоговую победу над оппонентом в овертайме, переиграв его со счётом 3:2.



Во втором периоде встречи произошло столкновение между российским форвардом «молний» Никитой Кучеровым и финским капитаном «Флориды» Александром Барковым. Стоит отметить, что грубости со стороны 29-летнего уроженца Майкопа не усматривается, а русский финн команды хозяев сам неосмотрительно опустил голову слишком низко.



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Напомним, что в овертайме этого матча нападающий Мэттью Ткачук грязно сыграл против Кучерова, несколько раз ударив уже лежачего россиянина.

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