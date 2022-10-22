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Мэттью Ткачук грязно сыграл против Кучерова, несколько раз ударив уже лежащего россиянина

Мэттью Ткачук грязно сыграл против Кучерова, несколько раз ударив уже лежащего россиянина
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук был удалён в овертайме матча с «Тампой» после эпизода, в котором грязно сыграл против российского форварда «молний» Никиты Кучерова.

Основное время завершилось со счётом 2:2. На 40-й секунде овертайма Кучеров, набравший в ходе матча два очка, выкатывался на ворота Бобровского и мог приносить своей команде победу. В этом моменте Ткачук сначала сфолил против россиянина, ударив его клюшкой, затем припечатал к борту, а после толкнул и ударил уже лежавшего Кучерова.

ВИДЕО

За Кучерова вступился Виктор Хедман. А «Тампа» получила большинство и вскоре реализовала его, дожав соперника и вырвав победу. Стэмкос нашёл передачей Пойнта, у которого было время развернуться, подработать шайбу и отправить её в ворота.

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