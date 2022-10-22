Главный тренер «Флориды» похвалил Бобровского за игру с «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис похвалил российского голкипера Сергея Бобровского за игру в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ).
«Бобровский был действительно хорош. У него было мало работы на старте матча, и это всегда заставляет нервничать вратаря, потому что стоять на месте тяжело и всегда хочется быть в игре. Даже если шайбу не бросают по твоим воротам, такие вратари, как он, всегда остаются очень сосредоточены. Ему приходилось много минут быть в напряжении. Он с этим справился и был силён», — цитирует Мориса официальный сайт «Флориды».
В прошедшем матче Бобровский отразил 29 бросков из 32 и потерпел второе поражение в текущем сезоне. В следующем матче «Флорида» на своём льду примет «Нью-Йорк Айлендерс». Матч пройдёт 24 октября.
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