Бобровский — о поражении от «Тампы»: игра была равная и плотная, но мы проиграли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о сегодняшней игре против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ). «Пантеры» вели в матче до середины третьего периода, однако форвард «молний» Брейден Пойнт оформил дубль и принёс победу «Тампе» в овертайме.
«Против этой команды интересно играть. Это была хорошая игра. Я думаю, что игра была плотной и близкой по счёту, но, к сожалению, мы не набрали два очка. Мы получаем одно очко и двигаемся дальше», — цитирует голкипера официальный сайт лиги.
В прошедшем матче Бобровский отразил 29 бросков из 32 и потерпел второе поражение в текущем сезоне. В следующем матче «Флорида» на своём льду примет «Нью-Йорк Айлендерс». Матч пройдёт 24 октября.
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