Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Брейден Пойнт, Брэндон Хагель (дважды), Кори Пэрри, Ник Пол и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

За «Айлендерс» отличились Мэтт Мартин, Энтони Бовиллье и Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб и отразил 21 бросок. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Никита Сошников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 10:43 (5x5)   1:1 Мартин – 12:29 (5x5)   2:1 Хагель (Пойнт, Хедман) – 18:03 (5x5)   3:1 Перри (Белльмар, Марун) – 23:12 (5x5)   3:2 Бовиллье (Нельсон) – 29:36 (5x5)   4:2 Пол (Колтон) – 39:59 (5x5)   4:3 Пулок – 45:45 (5x5)   5:3 Киллорн (Пол, Сергачёв) – 54:08 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022