Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Брейден Пойнт, Брэндон Хагель (дважды), Кори Пэрри, Ник Пол и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

За «Айлендерс» отличились Мэтт Мартин, Энтони Бовиллье и Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб и отразил 21 бросок. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Никита Сошников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».