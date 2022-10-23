Овечкин — лидер по силовым в игре с «Кингз». Однако у него худшая полезность в клубе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лидером матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» по силовым приёмам.



Как отмечает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, россиянин провёл шесть хитов во встрече с «королями». Ближайшие преследователи — одноклубники Овечкина, нападающий Гарет Хэтэуэй и защитник Мартин Фехервари. У хоккеистов по пять силовых приёмов.



Отметим, что Овечкин стал худшим в «Вашингтоне» по показателю полезности. Капитан «столичных» получил «-2». Помимо него, отрицательный коэффициент полезности в команде только у Конора Шири — «-1».



Напомним, ранее на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева победили со счётом 4:3.