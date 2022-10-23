Хет-трик Николишина не спас «Амур» от поражения в матче со «Спартаком»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Спартаком». Победу в овертайме одержала московская команда со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).

Уже к середине первого периода «Спартак» повёл в счёте в две шайбы. Отличились Илья Талалуев и Филип Вароне. На 26-й минуте отставание сократил Иван Николишин. За полторы минуты до конца второго периода Максим Цыплаков вновь увеличил преимущество «Спартака» до двух шайб. Вторую для себя шайбу в матче Николишин оформил на 56й минуте. Буквально через полторы минуты форвард «Амура» оформил хет-трик и сравнял счёт в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Александр Хохлачёв.

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«Спартак» в следующем матче встретится на выезде с «Сибирью» 25 октября. «Амур» 27 октября примет на своём льду череповецкую «Северсталь».