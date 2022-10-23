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Хет-трик Николишина не спас «Амур» от поражения в матче со «Спартаком»

Хет-трик Николишина не спас «Амур» от поражения в матче со «Спартаком»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Спартаком». Победу в овертайме одержала московская команда со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).

Уже к середине первого периода «Спартак» повёл в счёте в две шайбы. Отличились Илья Талалуев и Филип Вароне. На 26-й минуте отставание сократил Иван Николишин. За полторы минуты до конца второго периода Максим Цыплаков вновь увеличил преимущество «Спартака» до двух шайб. Вторую для себя шайбу в матче Николишин оформил на 56й минуте. Буквально через полторы минуты форвард «Амура» оформил хет-трик и сравнял счёт в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Александр Хохлачёв.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Талалуев (Любимов) – 02:20 (5x5)   0:2 Вароне (Хохлачёв, Сериков) – 09:10 (5x5)   1:2 Николишин (Лапин, Педан) – 25:30 (5x5)   1:3 Цыплаков (Талалуев) – 38:22 (5x5)   2:3 Николишин (Гребёнкин, Йордан) – 55:01 (5x4)   3:3 Николишин (Гребёнкин, Йордан) – 56:41 (5x5)   3:4 Хохлачёв (Кин, Вароне) – 60:55 (4x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» в следующем матче встретится на выезде с «Сибирью» 25 октября. «Амур» 27 октября примет на своём льду череповецкую «Северсталь».

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