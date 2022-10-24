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СКА одержал четвёртую победу подряд, победив «Локомотив» дома

СКА одержал четвёртую победу подряд, победив «Локомотив» дома
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) одержали питерские армейцы.

На третьей минуте матча счёт открыл форвард хозяев Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Игоря Ожиганова. На 12-й минуте первого периода восстановил равенство в счёте нападающий гостей Максим Берёзкин с передач Александра Волкова и Антона Лукичёва.

На девятой минуте второго периода вывел СКА вперёд Игорь Ожиганов с передачи Максима Грошева. На 16-й минуте второго периода Никита Камалов сделал счёт 3:1.

Вторую шайбу ярославцев на второй минуте третьего периода забросил Павел Красковский с передачи Рушана Рафикова. Спустя три минуты счёт в матче сравнял Андрей Сергеев с передач Максима Шалунова и Егора Коршкова. На 15-й минуте третьего периода вновь вывел СКА вперёд Дмитрий Яшкин с передачи Марата Хуснутдинова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Хайруллин (Жафяров, Ожиганов) – 02:40 (5x4)   1:1 Берёзкин (Волков, Лукичёв) – 11:53 (5x5)   2:1 Ожиганов (Грошев) – 28:16 (5x5)   3:1 Камалов (Яшкин, Воробьёв) – 35:18 (5x5)   3:2 Красковский (Рафиков, Шалунов) – 41:49 (5x4)   3:3 Сергеев (Шалунов, Коршков) – 44:59 (5x5)   4:3 Яшкин (Хуснутдинов) – 54:56 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 26 октября. «Локомотив» примет дома «Торпедо» 28 октября.

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