СКА одержал четвёртую победу подряд, победив «Локомотив» дома

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) одержали питерские армейцы.

На третьей минуте матча счёт открыл форвард хозяев Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Игоря Ожиганова. На 12-й минуте первого периода восстановил равенство в счёте нападающий гостей Максим Берёзкин с передач Александра Волкова и Антона Лукичёва.

На девятой минуте второго периода вывел СКА вперёд Игорь Ожиганов с передачи Максима Грошева. На 16-й минуте второго периода Никита Камалов сделал счёт 3:1.

Вторую шайбу ярославцев на второй минуте третьего периода забросил Павел Красковский с передачи Рушана Рафикова. Спустя три минуты счёт в матче сравнял Андрей Сергеев с передач Максима Шалунова и Егора Коршкова. На 15-й минуте третьего периода вновь вывел СКА вперёд Дмитрий Яшкин с передачи Марата Хуснутдинова.

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Следующий матч СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 26 октября. «Локомотив» примет дома «Торпедо» 28 октября.