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Андрей Свечников забил «Ванкуверу», у него семь голов в шести матчах

Андрей Свечников забил «Ванкуверу», у него семь голов в шести матчах
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло в пользу гостей – 1:0.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников открыл счёт в этой встрече. У форварда уже семь заброшенных шайб в первых шести матчах сезона. Также у него две голевые передачи. Голевыми пасами отметились Мартин Нечас и Брент Бёрнс.

В прошлой игре «Каролина» уступила «Калгари Флэймз» в овертайме со счётом 2:3. 22-летний российский форвард «Харрикейнз» провёл на льду суммарно 20 минут 38 секунд и завершил встречу без набранных очков с коэффициентом полезности «0».

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