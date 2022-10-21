Русская голевая машина! Свечников положил хет-трик и возглавил гонку снайперов НХЛ

Нападающий «Каролины» забил пять голов в последних двух матчах и шесть – со старта сезона.

Андрей Свечников выдаёт совершенно монструозное начало сезона, наращивая обороты с каждым матчем. В последних двух встречах он забросил пять шайб – дубль за 70 секунд с «Сиэтлом», а сегодня оформил первый хет-трик в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ (был ещё один в плей-офф, но он считается отдельно). Остаётся только сожалеть, что исторический матч Свечникова был омрачён поражением «Каролины».

«Ураганы» в первых трёх матчах сезона пропустили только три гола и шли без поражений, однако сегодня не смогли сдержать атаку «Эдмонтона» во главе с Коннором Макдэвидом и Райаном Ньюджент-Хопкинсом, которые набрали по четыре очка.

«Эдмонтон» открыл счёт в первом периоде, реализовав удаление Пола Штястны. Себастьян Ахо не смог вывести шайбу из зоны, Тайсон Бэрри набросил, а Зак Хайман мастерски подправил шайбу на пятачке. Во втором периоде слово взял Свечников и быстро сравнял счёт. Мудрить не стал – бросил со входа в зону, но попал идеально.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этого было недостаточно, чтобы «Каролина» проснулась. Наоборот, гости проспали две контратаки, которые привели к голам. Сначала Райан Маклауд убежал в меньшинстве, затем Эвандер Кейн забил уже в равных составах. Снова Свечников дал надежду на спасение — снова бросок со входа в зону, на сей раз с другого фланга, в притирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ошибки «Каролины» продолжали множиться быстрее, чем голы. В начале третьего периода Фредерик Андерсен замешкался за воротами в борьбе с двумя соперниками, и Ньюджент-Хопкинс забил в пустые. Свечников быстро ответил очередным голом, в этот раз в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такой Свечников – это мощная сила, но сегодня её было недостаточно, потому что «Эдмонтон» заставил оборону «Каролины» трещать по швам. В меньшинстве все четверо обороняющихся внимательно следили на Ньюджент-Хопкинсом и Макдэвидом у борта, но забыли о Леоне Драйзайтле перед воротами и пропустили снова. Этот гол «Ойлерз» в итоге стал победным, так как чуть позже уже Мартин Нечас сократил отставание, а точку в матче поставил Макдэвид голом в пустые.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я сделал хет-трик, но мы проиграли, это отстой. Партнёры делали мне хорошие передачи, а моя работа – бросать. Сегодня я это делал, бросал и старался забивать. У нас в звене есть «химия», надо продолжать в том же духе. Тяжёлое поражение. У «Эдмонтона» есть элитные игроки, но нам нельзя позволять сопернику забивать шесть. Забивая четыре гола, мы должны выигрывать, но сегодня не получилось», — сказал Свечников.

Главный тренер Род Бриндамор был доволен звеном россиянина, но не обороной команды: «Свечников доминировал. Его звено сыграло хорошо, а он – очень хорошо. Свечников несёт на себе это звено, Нечас добавляет скорости. Они играют эффективно, поэтому получили столько игрового времени сегодня. Но этого было недостаточно, остальные тройки ничего особенного не показали. Послушайте, нельзя просто дарить сопернику голы, особенно этой команде».

Прошло только три матча, и делать далеко идущие выводы пока рано. Но Свечников прямо сейчас лидирует в снайперской гонке НХЛ, у него шесть голов в четырёх матчах, столько же только у Стивена Стэмкоса. Ждём, что в этом сезоне он включит пятую передачу и выйдет на суперзвёздную расчётную мощность.