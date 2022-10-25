«Сибирь» одержала волевую победу над «Спартаком», забив в концовке третьего периода

В Новосибирске прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Сибирь» принимала московский «Спартак». Победу со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) одержали сибиряки.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Сибири» Никита Коротков с передачи Вячеслава Основина. На 12-й минуте первого периода счёт сравнял Андрей Локтионов с передач Романа Старченко и Тимура Хайруллина. Спустя четыре минуты вывел гостей вперёд Фил Вароне с передач Матвея Заседы и Александра Хохлачёва.

На 10-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Александра Шарова. Через две минуты форвард хозяев Никита Коротков с передачи Вячеслава Основина сделал счёт 3:2.

На седьмой минуте третьего периода вновь сравнял счёт форвард гостей Фил Вароне, сделав дубль. За три минуты до конца третьего периода четвёртую шайбу «Сибири» в матче забросил Никита Сетдиков с передач Ильи Морозова и Александра Шарова.

Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с астанинским «Барысом» 27 октября. «Спартак» сыграет со СКА дома 30 октября.