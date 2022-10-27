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Российский нападающий «Нэшвилла» Тренин прокомментировал неудачную серию клуба

Российский нападающий «Нэшвилла» Тренин прокомментировал неудачную серию клуба
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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин прокомментировал неудачную серию команды. Напомним, «хищники» проиграли последние пять игр.

«Нам важно вернуть свою игру, но сейчас ещё важнее добиться победы», — приводит слова Тренина официальный «твиттер» «Нэшвилла».

«Нэшвилл Предаторз» после семи сыгранных встреч с пятью набранными очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

В текущем сезоне Тренин провёл за «хищников» семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Всего за свою заокеанскую карьеру 25-летний российский хоккеист провёл 153 матча в регулярном сезоне, забил 25 голов и отдал 18 результативных передач, набрав 43 очка.

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