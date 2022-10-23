«Филадельфия» нанесла 5-е поражение подряд «Нэшвиллу». У Проворова и Замулы – по передаче

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «хищники» потерпели пятое поражение подряд.
В составе «лётчиков» отличились Кевин Хейз, Зак Макьюэн и Джоэль Фараби. Автором единственной заброшенной шайбы «Нэшвилла» стал Мэтт Дюшейн.
25-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 20 минут и отметился одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник Егор Замула также набрал один балл (0+1) за результативность при полезности «+1». У форварда «Предаторз» Якова Тренина лишь «-1» за 14.28 на площадке.
Вратарь «Флайерз» Картер Харт отразил в этом матче 31 бросок, до первого шат-аута в сезоне он не продержался около трёх минут до конца матча. Его визави из «Нэшвилла» Юусе Сарос совершил 22 сейва.
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