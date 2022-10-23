Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» нанесла 5-е поражение подряд «Нэшвиллу». У Проворова и Замулы – по передаче

«Филадельфия» нанесла 5-е поражение подряд «Нэшвиллу». У Проворова и Замулы – по передаче
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «хищники» потерпели пятое поражение подряд.

В составе «лётчиков» отличились Кевин Хейз, Зак Макьюэн и Джоэль Фараби. Автором единственной заброшенной шайбы «Нэшвилла» стал Мэтт Дюшейн.

25-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 20 минут и отметился одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник Егор Замула также набрал один балл (0+1) за результативность при полезности «+1». У форварда «Предаторз» Якова Тренина лишь «-1» за 14.28 на площадке.

Вратарь «Флайерз» Картер Харт отразил в этом матче 31 бросок, до первого шат-аута в сезоне он не продержался около трёх минут до конца матча. Его визави из «Нэшвилла» Юусе Сарос совершил 22 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Хейз (Фараби) – 03:13 (5x5)   0:2 Макьюэн (Замула, Фараби) – 18:36   0:3 Фараби (Хейз, Проворов) – 47:44 (5x5)   1:3 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 57:42 (6x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022