«Филадельфия» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил четыре шайбы
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Филадельфии» отличились Тони Деанджело, Скотт Лотон, Зак Макьюэн и Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями.
За «Флориду» забивали Густав Форслинг и Брэндон Монтур (дважды). Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 18 сейвов.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Флорида» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Барков, Вераге) – 03:41 (5x5) 1:1 Деанджело (Конечны, Фараби) – 06:41 (5x5) 1:2 Монтур (Гудас, Уайт) – 07:58 (5x5) 2:2 Лотон (Конечны, Хейз) – 15:28 (5x4) 3:2 Макьюэн (Силер, Делорье) – 30:17 (5x5) 4:2 Фараби (Хейз, Типпетт) – 31:29 (5x5) 4:3 Монтур (Райнхарт, Ткачук) – 40:36 (5x4)
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