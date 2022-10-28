The Athletic: Андрей Свечников превращается в суперзвезду, он нереален. Это год Свеча

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили классический рейтинг силы клубов НХЛ на данный момент. Первое место в нём заняла «Каролина Харрикейнз». Кроме того, обозреватели выделили по одному пункту относительно того, что имеет значение и не имеет касательно команды сейчас. Журналисты уделили особое внимание российскому нападающему «ураганов» Андрею Свечникову.



«Что важно: Андрей Свечников превращается в суперзвезду.



Шесть голов в первых четырёх матчах, позволившие ему на тот момент возглавить лигу после хет-трика в ворота «Ойлерз». Доминирующий уровень ожидаемых голов — 63%. Он забросил на три шайбы больше, чем ожидалось. Этого достаточно, чтобы лидировать в лиге по среднему количеству голов за матч. Да, Свечников был нереален.



Мы ждали большого прорыва Свечникова в течение нескольких сезонов и задавались вопросом, достаточно ли у «Каролины» сил на все 60 минут, чтобы конкурировать с другими высококлассными командами лиги. На старте сезона кажется, что ответы на все вопросы получены. Это год Свеча.



Что не имеет значения: пресловутые «ураганы» ненавидят нас за то, что мы ставим их на первое место.



Это просто временный вариант, пока «Колорадо», «Тампа-Бэй», «Торонто» и «Флорида» не разберутся со своими проблемами. (Что касается этого комментария, ребята, это шутка — нам нравятся «Харрикейнз»)», — говорится в сообщении.