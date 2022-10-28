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The Athletic: Андрей Свечников превращается в суперзвезду, он нереален. Это год Свеча

The Athletic: Андрей Свечников превращается в суперзвезду, он нереален. Это год Свеча
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Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили классический рейтинг силы клубов НХЛ на данный момент. Первое место в нём заняла «Каролина Харрикейнз». Кроме того, обозреватели выделили по одному пункту относительно того, что имеет значение и не имеет касательно команды сейчас. Журналисты уделили особое внимание российскому нападающему «ураганов» Андрею Свечникову.

«Что важно: Андрей Свечников превращается в суперзвезду.

Шесть голов в первых четырёх матчах, позволившие ему на тот момент возглавить лигу после хет-трика в ворота «Ойлерз». Доминирующий уровень ожидаемых голов — 63%. Он забросил на три шайбы больше, чем ожидалось. Этого достаточно, чтобы лидировать в лиге по среднему количеству голов за матч. Да, Свечников был нереален.

Мы ждали большого прорыва Свечникова в течение нескольких сезонов и задавались вопросом, достаточно ли у «Каролины» сил на все 60 минут, чтобы конкурировать с другими высококлассными командами лиги. На старте сезона кажется, что ответы на все вопросы получены. Это год Свеча.

Что не имеет значения: пресловутые «ураганы» ненавидят нас за то, что мы ставим их на первое место.

Это просто временный вариант, пока «Колорадо», «Тампа-Бэй», «Торонто» и «Флорида» не разберутся со своими проблемами. (Что касается этого комментария, ребята, это шутка — нам нравятся «Харрикейнз»)», — говорится в сообщении.

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