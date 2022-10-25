Гонка снайперов НХЛ: Андрей Свечников — лучший в лиге наравне со Стэмкосом, Ничушкин — 4-й

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Этот гол стал для него седьмым в шести встречах текущего сезона.
Свечников вернулся на первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ, догнав капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса. Третье и четвёртое место делят нападающий «Баффало Сэйбрз» Алекс Так и форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин — у них по шесть голов. Однако американский хоккеист выше россиянина, поскольку сыграл на одну встречу меньше (пять против шести).
Напомним, в ночь с 24 на 25 октября закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
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