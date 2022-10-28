«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик», прервав четырёхматчевую серию поражений

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
На шестой минуте Данила Попов с передачи Рафаэля Бикмуллина вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Джек Родевальд после паса Бретта Поллока сравнял счёт. На старте второго периода Брэндон Ип забросил в большинстве, на что на 31-й минуте голом ответил Хантер Шинкарук, реализовавший с передачи Максима Гончарова численный перевес «четыре на три». Через две минуты Зак Лесли вывел китайскую команду вперёд. На 45-й минуте Девин Броссо увеличил преимущество хозяев. На 57-й минуте Павел Порядин сократил отставание до минимума.
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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет «Авангард». Оба матча состоятся 30 октября.
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