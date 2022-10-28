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«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик», прервав четырёхматчевую серию поражений

«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик», прервав четырёхматчевую серию поражений
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Попов (Бикмуллин) – 05:37 (5x5)   1:1 Родевальд (Поллок) – 12:09 (5x5)   2:1 Ип (Лесли, Фу) – 20:29 (5x4)   2:2 Шинкарук (Гончаров) – 30:58 (4x3)   3:2 Лесли (Броссо, Кейн) – 33:02 (5x5)   4:2 Броссо (Костенко, Вон) – 44:48 (5x5)   4:3 Порядин (Камара, Митякин) – 56:04 (6x5)

На шестой минуте Данила Попов с передачи Рафаэля Бикмуллина вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Джек Родевальд после паса Бретта Поллока сравнял счёт. На старте второго периода Брэндон Ип забросил в большинстве, на что на 31-й минуте голом ответил Хантер Шинкарук, реализовавший с передачи Максима Гончарова численный перевес «четыре на три». Через две минуты Зак Лесли вывел китайскую команду вперёд. На 45-й минуте Девин Броссо увеличил преимущество хозяев. На 57-й минуте Павел Порядин сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет «Авангард». Оба матча состоятся 30 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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