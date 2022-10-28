Р. Ротенберг: у всех соперников в КХЛ одна надежда — это ошибки СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (4:3 Б).

«Боевая игра, интересный хоккей, полные трибуны, особая благодарность болельщикам. Хорошее начало с нашей стороны, потом соперник добавил, и нам пришлось перестраиваться. У нас были травмы. Ребята молодцы, выполнили установку. Для нас очень важная победа, отличная игра. Мы были обязаны сегодня победить, сделать всё возможное, чтобы это случилось. Работаем дальше. У нас уже скоро следующая игра. Нам есть над чем работать. Мы допустили несколько ошибок, разберём их и будем улучшать игру.

Проблемы возникли из-за того, что мы очень хорошо начали. Где-то соперник нас поймал. У нас нет никаких проблем с физикой, проблемы только с тем, что надо уметь держать удар и правильно играть, не допуская ошибок. В первом периоде мы выполнили установку на 100%, когда повели в счёте, сделали наше начало. А потом получилось так, что где-то травмы, где-то не держали удар, ошибались, были потери. У всех соперников против нас одна надежда — это наши ошибки. Мы их допустили, и теперь завтра их надо разобрать, уберём потери, подтянем дисциплину.

Надо уметь играть все 60 минут в одном темпе, но игра вносит свои коррективы. Мы понимали сильные стороны «Динамо», это организованная команда, которая здорово играет. Поэтому учтём всё на будущее, легче нам не будет, против СКА каждый соперник играет в свою лучшую игру, поэтому и нам каждый раз надо играть свою лучшую игру», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.