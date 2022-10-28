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Московское «Динамо» отыгралось с 1:3, но уступило СКА в серии буллитов

Московское «Динамо» отыгралось с 1:3, но уступило СКА в серии буллитов
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Ожиганов, Воробьёв) – 04:08 (5x5)   0:2 Жафяров (Воробьёв, Никишин) – 06:47 (5x5)   1:2 Муранов (Джиошвили, Каблуков) – 09:05 (5x5)   1:3 Яшкин (Никишин, Воробьёв) – 14:14 (5x3)   2:3 Каблуков (Мартынов, Кодола) – 35:44 (5x5)   3:3 О'Делл (Уил, Мартынов) – 53:46 (5x4)   3:4 Воробьёв – 65:00 (ПБ)

На пятой минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. На седьмой минуте Дамир Жафяров удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 10-й минуте Иван Муранов отыграл один гол. На 15-й минуте Дмитрий Яшкин при игре «пять на три» оформил дубль. На 36-й минуте Илья Каблуков сократил отставание до минимума. На 54-й минуте Эрик О'Делл, реализовав большинство, сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Михаил Воробьёв.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Москве сыграет со «Спартаком». «Динамо» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 30 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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