Московское «Динамо» отыгралось с 1:3, но уступило СКА в серии буллитов

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).
На пятой минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. На седьмой минуте Дамир Жафяров удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 10-й минуте Иван Муранов отыграл один гол. На 15-й минуте Дмитрий Яшкин при игре «пять на три» оформил дубль. На 36-й минуте Илья Каблуков сократил отставание до минимума. На 54-й минуте Эрик О'Делл, реализовав большинство, сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Михаил Воробьёв.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Москве сыграет со «Спартаком». «Динамо» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 30 октября.
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