Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов: Овечкин на самом деле не понимает, что делает

Кузнецов: Овечкин на самом деле не понимает, что делает
Комментарии

Российский нападающий Евгений Кузнецов высказался о результативности партнёра ко команде Александра Овечкина.

«Тяжело это осознавать, когда он ещё играет. Иногда мы немного говорим об этом, и он на самом деле не понимает, что делает, вероятно, потому что, когда вы играете такое количество матчей, у вас есть такая энергия, и вы действительно взволнованы. Это то, что вы всегда преследуете. Вы не гонитесь за целями. Вы гонитесь за этим чувством», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1283 матчах, в которых забил 784 гола и сделал 633 результативные передачи.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету 4 гола и 3 результативные передачи в 9 играх.

Овечкин положил 784-й гол в НХЛ! Русский суперснайпер уже наступает на пятки Хоу и Гретцки Овечкин положил 784-й гол в НХЛ! Русский суперснайпер уже наступает на пятки Хоу и Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022