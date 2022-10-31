Кузнецов: Овечкин на самом деле не понимает, что делает

Российский нападающий Евгений Кузнецов высказался о результативности партнёра ко команде Александра Овечкина.

«Тяжело это осознавать, когда он ещё играет. Иногда мы немного говорим об этом, и он на самом деле не понимает, что делает, вероятно, потому что, когда вы играете такое количество матчей, у вас есть такая энергия, и вы действительно взволнованы. Это то, что вы всегда преследуете. Вы не гонитесь за целями. Вы гонитесь за этим чувством», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1283 матчах, в которых забил 784 гола и сделал 633 результативные передачи.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету 4 гола и 3 результативные передачи в 9 играх.