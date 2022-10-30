Ови закрепил успех «Вашингтона» в выездном матче и продолжил гонку за легендами.

Овечкин положил 784-й гол в НХЛ! Русский суперснайпер уже наступает на пятки Хоу и Гретцки

Игра в Далласе сложилась для «Вашингтона» и Овечкина сверхнеудачно. «Кэпиталз» проиграли всухую, а российский капитан упустил множество моментов, чтобы размочить Эттингера, помочь команде и заодно продвинуться в гонке за Гретцки.

Что ж, через день для «столичных» всё сложилось намного приятнее, хотя игру в Нэшвилле простой назвать точно нельзя было. За первые полматча зрители не увидели ни одного взятия ворот, и лишь на 33-й минуте «Вашингтон» пробил Сароса. Отличную комбинацию накоротке разыграли Дауд и Маленстин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дарси Кемпер, голкипер «Вашингтона», действовал в этой встрече великолепно, не позволяя «Нэшвиллу» сравнять счёт и понадеяться на очки. Канадец в результате сделал 34 сейва, оформил шатаут, стал первой звездой матча и получил заслуженные поздравления от партнёров после сирены.

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Второй звездой игры признали белорусского форварда «Вашингтона» Алексея Протаса. На 47-й минуте матча тот забил второй гол в ворота Сароса, сняв многие вопросы о победителе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ну а на 58-й минуте последние надежды «Нэшвилла» похоронил Овечкин. Александр 5 раз за матч бросил в створ, но отличился только когда «хищники» заменили Сароса шестым полевым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Одна из самых простых шайб в карьере Великой Восьмёрки, но она стала 784-й для Ови и позволила ему приблизиться к Хоу и Гретцки в гонке снайперов всех времён. До Мистера Хоккей теперь остаётся 17 голов, до Гретцки – 110 точных бросков.

Кроме того, Овечкин продвинулся и в списках других мощных достижений НХЛ. До рекорда Хоу (786) по голам за один клуб осталось две заброшенные шайбы. До рекорда Гретцки (402) по голам на выезде осталось четыре точных броска. Наконец, до показателя Величайшего по шайбам в пустые ворота (56) Овечкину осталось ещё семь раз поразить рамку без голкипера.