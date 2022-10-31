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Шестёркин впервые за 2,5 года играет спаренные матчи за «Рейнджерс»

Шестёркин впервые за 2,5 года играет спаренные матчи за «Рейнджерс»
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26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в эти минуты проводит выездную встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс». Идёт второй период, счёт равный – 1:1.

Впервые за 2,5 года Шестёркин проводит спаренные матчи в НХЛ. Днём ранее он вышел в стартовом составе «синерубашечников» на игру с «Даллас Старз», завершившейся победой его команды со счётом 6:3, а сам Игорь отразил 30 бросков. Свои последние спаренные игры Шестёркин провёл 21 и 22 февраля 2020 года в дебютном сезоне с «Каролиной Харрикейнз» (5:2) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).

В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в шести встречах за «Рейнджерс», в которых отразил 91,5% бросков, пропуская 2,64 шайбы за игру.

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