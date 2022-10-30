На игрока «Далласа» наложили денежный штраф за атаку голкипера «Рейнджерс» Шестёркина

Нападающий «Далласа» Тай Делландреа оштрафован на $ 2333 за атаку на российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».
Напомним, во вчерашнем матче «Далласа» и «Рейнджерс» (3:6) Делландреа грубо подсёк вратаря Игоря Шестёркина. Российский голкипер долго не мог подняться со льда. За своё нарушение 22-летний канадец получил две минуты за подножку, и ещё две минуты – за потасовку с Артемием Панариным после инцидента.
Делландреа в текущем сезоне провёл за «Даллас» девять игр и отметился тремя результативными передачами.
Игорь Шестёркин после победы над «Далласом» повторил достижение «Рейнджерс» 41-летней давности. Для клуба из Нью-Йорка победа над «Далласом» стала шестой с голкипером Шестёркиным в воротах, в которой клуб набирал очки, со старта сезона. Последний раз такое достижение удавалось вратарю «Рейнджерс» Эдди Мио в сезоне-1981/1982.
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